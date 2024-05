Le Migliori 10 stampante fax del 2024: La Classifica Approvata dagli Esperti

Il percorso per acquistare la migliore stampante fax è spesso pieno di una moltitudine di scelte, il che rende essenziale prendere queste decisioni con saggezza.

Questa guida all’acquisto è un’ampia panoramica dei passaggi integrali coinvolti nell’acquisto della migliore stampante fax assicurandoti di ricevere il miglior rapporto qualità-prezzo e un prodotto che non solo soddisfa ma supera le tue aspettative.

Epson Workforce WF-2930DWF Stampante Multifunzione A4 a getto d'inchiostro (Stampa Fronte Retro, Scansione, Copia, Fax) Display LCD 3.7cm, ADF, WiFi, Ethernet, Stampa da mobile e su Cloud, AirPrint 97,62 €

77,20 € disponibile 101 new from 77,20€

3 used from 62,56€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 3 mesi di abbonamento gratuito a ReadyPrint Flex.* I nuovi clienti possono ottenere i primi 3 mesi gratis iscrivendosi con il codice EPSON3. Registrati e risparmia fino al 70%* sui costi dell’inchiostro* con ReadyPrint Flex: non resterai più senza. I tuoi livelli di inchiostro vengono monitorati e i nuovi inchiostri vengono inviati direttamente a casa tua, prima che si esauriscano!

Elegante e compatto . Con un design pulito ed elegante, questo multifunzione compatto si integra facilmente in qualunque ufficio a casa.

Semplicità di utilizzo. Facile navigazione con la sua interfaccia utente intuitiva e al display LCD. Velocizza le attività con l'alimentatore automatico di documenti, che ha una capacità fino a 30 pagine e permette di eseguire scansioni, copie e fax di più pagine.

Costi ridotti al minimo. Gli inchiostri a quattro colori 604 Ananas di Epson generano stampe affidabili, vivaci e nitide con un investimento minimo, oltre a ridurre i costi di stampa con cartucce di inchiostro separate disponibili nei formati standard e XL.

Soluzioni wireless flessibili. Stampa da qualsiasi punto dell'ufficio grazie alla connettività Wi-Fi oppure utilizza la funzione Wi-Fi Direct per stampare da dispositivi wireless supportati senza che sia necessaria una rete Wi-Fi. Inoltre, con l’app Epson Smart Panel puoi controllare la stampante dal tuo dispositivo, stampare documenti, monitorare e risolvere i problemi*.

Canon PIXMA TR4750i Stampante fotografica wireless inkjet a colori multifunzione, nero, comaptibile con Pixma Print Plan 84,99 €

53,90 € disponibile 138 new from 48,00€

18 used from 39,20€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PIXMA Print Plan - Servizio di abbonamento mensile per la consegna automatica dell'inchiostro

Scansione o copia di 20 pagine alla volta con Tecnologia di alimentazione automatica dei documenti (ADF)

Connettività wireless con App Canon PRINT, AirPrint (iOS) e Mopria (Android)

Stampa rapida di fotografie senza bordi 10x15 cm

Stampa fronte-retro automatica

HP Envy 6020e 223N4B, Stampante Multifunzione a Getto d'Inchiostro A4 a Colori, Stampa Fronte e Retro Automatica, 20 ppm, Wi-Fi, HP Smart, 3 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi con HP+, Bianca 119,90 €

59,90 € disponibile 37 new from 59,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FUNZIONALITA': stampante multifunzione a getto d'inchiostro a colori, fronte e retro automatico, possibilità di stampa anche senza bordi

CONNETTIVITA': è possibile stampare da pc, smartphone e tablet con l'app HP Smart che si connette ai dispositivi attraverso il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria; Cavo USB non incluso

STAMPA: fino a 20 ppm in bianco/nero, 17 ppm a colori, a getto d'inchiostro, con risoluzione fino a 300 x 300 dpi, su carta comune A4, A5, A6 con grammatura da 60 a 90 g/m², buste, carta fotografica

Questa è una stampante HP+: per funzionare richiede un account HP, una connessione Internet continua e l'uso esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP per tutta la vita della stampante

CON HP+ OTTIENI 1 ANNO DI GARANZIA SUPPLEMENTARE E 3 MESI DI INSTANT INK INCLUSO CON HP+; Instant Ink è un servizio che ti consegna le cartucce a domicilio prima che tu rimanga senza READ 40 La migliore mouse logitech wireless del 2022 - Non acquistare una mouse logitech wireless finché non leggi QUESTO!

HP DeskJet 4120e 26Q90B, Stampante Multifunzione a Getto d'Inchiostro A4 a Colori, Fronte e Retro Manuale, 8,5 ppm, Wi-Fi, HP Smart, 6 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi con HP+, Bianca 91,00 €

79,90 € disponibile 17 new from 70,26€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FUNZIONALITA': stampante multifunzione a getto d'inchiostro a colori, scansione, fronte e retro manuale, ADF da 35 fogli

CONNETTIVITA': è possibile stampare da pc, smartphone e tablet con l'app HP Smart che si connette ai dispositivi attraverso il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria; Cavo USB non incluso

STAMPA: fino a 8,5 ppm in bianco/nero, 5,5 ppm a colori, a getto d'inchiostro, con risoluzione fino a 300 x 300 dpi, su carta comune A4, A5, A6 con grammatura da 60 a 90 g/m², buste, carta fotografica

Questa è una stampante HP+: per funzionare richiede un account HP, una connessione Internet continua e l'uso esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP per tutta la vita della stampante

CON HP+ OTTIENI 1 ANNO DI GARANZIA SUPPLEMENTARE E 6 MESI DI INSTANT INK INCLUSO CON HP+; Instant Ink è un servizio che ti consegna le cartucce a domicilio prima che tu rimanga senza

Brother MFCL2800DW Stampante Multifunzione Laser Monocromatica 4 in 1, 32 Ppm, Stampa Fronte, Retro Automatica, Display Lcd a 2 Righe, Fast Ethernet, WIFI a 5 Ghz e USB 179,90 €

172,00 € disponibile 173 new from 172,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Funzionalità di Stampa, Copia, Scansione e Fax

Stampa fino a 32 pagine al minuto; Stampa fronte-retro automatica, fino a 16 pagine al minuto;Funzionalità di Stampa, Copia, Scansione e Fax

Inbox toner fino a circa 700 pagine (a norma ISO/IEC 19752);Toner aggiuntivi da acquistare separatamente: TN2510 fino a circa 1200 pagine TN 2510XL fino a circa 3000 pagine

Scansione fino a 22,5 pagine al minuto

Pannello di controllo LCD a 2 righe

Brother MFCL2835DW Multifunzione Laser Monocromatica 4 in 1(Stampa/Copia/Scan/Fax), 32 ppm,128 Mb, Stampa Fronte/Retro Auto,Display LCD a due righe,Fast Ethernet e WiFi,Inbox Toner da circa 1200 pag 229,90 € disponibile 6 used from 174,24€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Funzionalità di Stampa, Copia, Scansione e Fax

Stampa fino a 32 pagine al minuto; Funzionalità di Stampa, Copia, Scansione e Fax

Inbox toner fino a circa 1200 pagine (a norma ISO/IEC 19752);Toner aggiuntivi da acquistare separatamente: TN2510 fino a circa 1200 pagine TN 2510XL fino a circa 3000 pagine

Scansione fino a 22,5 pagine al minuto

Pannello di controllo LCD a 2 righe

HP LaserJet M140w 7MD72F, Stampante Multifunzione Laser A4, Monocromatica, Stampa Fronte e Retro Manuale in b/n, 20 ppm, Wi-Fi, HP Smart, 2 Mesi di Piano Toner Instant Ink inclusi, Bianca 126,00 € disponibile 71 new from 126,00€

6 used from 102,40€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FUNZIONALITA': stampante multifunzione laser che stampa solo in bianco e nero in fronte e retro manuale, esegue scansioni e copie a colori di documenti e immagini tramite lo scanner piano A4

CONNETTIVITA': è possibile stampare da pc, smartphone e tablet con l'app HP Smart che si connette ai dispositivi attraverso il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria; Cavo USB non incluso

STAMPA: fino a 20 ppm, laser, manuale, con risoluzione fino a 600 x 600 dpi, su carta comune A4, A5, A6 con grammatura da 65 a 120 g/m², buste, cartoline, etichette e formati personalizzati

COMPATIBILITA': La stampante HP Laserjet M140w 7MD66F è compatibile con la cartucce toner originali HP 142A Nero (W1420A), Instant Ink Ready

Questa stampante include un firmware che contiene misure di sicurezza dinamica volte ad impedire l'utilizzo di cartucce non originali con chip o circuiti elettronici non HP, pertanto le cartucce che utilizzano un chip o un circuito elettronico non HP potrebbero non funzionare o potrebbero smettere di funzionare READ Le Migliori 10 pc portatile asus del 2024: La Classifica Approvata dagli Esperti

HP DeskJet 2720e 26K67B, Stampante Multifunzione a Getto d'Inchiostro A4 a Colori, Fronte e Retro Manuale, 7,5 ppm, Wi-Fi, HP Smart, 6 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi con HP+, Bianca 64,90 €

54,90 € disponibile 23 new from 54,90€

2 used from 55,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FUNZIONALITA': stampante multifunzione a getto d'inchiostro a colori, scansione, fronte e retro manuale

CONNETTIVITA': è possibile stampare da pc, smartphone e tablet con l'app HP Smart che si connette ai dispositivi attraverso il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria; Cavo USB non incluso

STAMPA: fino a 7,5 ppm in bianco/nero, 5,5 ppm a colori, a getto d'inchiostro, con risoluzione fino a 300 x 300 dpi, su carta comune A4, A5, A6 con grammatura da 60 a 90 g/m², buste, carta fotografica

Questa è una stampante HP+: per funzionare richiede un account HP, una connessione Internet continua e l'uso esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP per tutta la vita della stampante

CON HP+ OTTIENI 1 ANNO DI GARANZIA SUPPLEMENTARE E 6 MESI DI INSTANT INK INCLUSO CON HP+; Instant Ink è un servizio che ti consegna le cartucce a domicilio prima che tu rimanga senza

Brother MFCJ5740DW Stampante multifunzione inkjet a colori con stampa A3 dai due cassetti standard e da bypass, Stampa, scansione, copia e fax A4 fronte/retro automatica, Touchscreen a colori 8.8 cm 235,00 €

228,00 € disponibile 85 new from 228,00€

5 used from 216,24€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Connettività cablata e wireless

Velocità di stampa fino a 28 ipm

Stampa, scansione, copia e fax A4 fronte/retro automatica

Due vassoi carta da 250 fogli; vassoio multiuso da 100 fogli; alimentatore automatico documenti ADF A4 fronte/retro da 50 fogli

Dotazione: LC422BK Nero, LC422C/M/Y Ciano/Magenta/Giallo 550 pagine; cartucce da acquistare a parte: LC422XLBK Nero 3000 pagine, LC422XLC/XLM/XLY Ciano/Magenta/Giallo 1500 pagine ISO/IEC 24711

HP DeskJet 3750 T8X12B Stampante Fotografica Multifunzione A4, Stampa, HP Scroll Scan, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, HP Smart, No Stampa Fronte/Retro Automatica, 4 Mesi di HP Instant Ink Inclusi, Grigio Perla 59,99 € disponibile 26 new from 55,00€

2 used from 49,98€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Risparmi fino al 70% sulle cartucce con HP Instant Ink e le ricevi direttamente a casa tua; provalo senza alcun impegno grazie ai 4 mesi di Instant Ink inclusi

Stampa, copia e scansiona con semplicità tramite il display LCD intuitivo con icone e tasti sul pannello di controllo, oppure utilizza le stesse funzioni da smartphone con l’applicazione HP Smart

La tecnologia HP Scroll Scan semplifica la gestione delle scansioni e supporta un'ampia gamma di documenti, incluse foto, patenti di guida e ricevute

La stampante è dotata di un sistema di sicurezza dinamica, soggetto ad aggiornamenti del firmware: è progettata per l’uso di cartucce con circuiti elettronici HP originali; le cartucce con circuiti elettronici non HP o modificati potrebbero non funzionare

La stampante è dotata di cartucce con testina integrata: ogni volta che si cambia la cartuccia, la testina di stampa sarà nuova e avrà una migliore definizione di stampa e colori brillanti

La guida definitiva alla stampante fax 2024

Chiarisci le tue esigenze e preferenze

Comprendere le tue esigenze specifiche è il primo passo fondamentale in qualsiasi processo di acquisto. Inizia chiedendoti: quale scopo vuoi che serva questa stampante fax? Quali caratteristiche specifiche stai cercando? Con quale frequenza lo utilizzerai?

Articolando le tue esigenze e preferenze, puoi semplificare in modo significativo il processo di selezione, concentrandoti sui migliori che si allineano meglio con i criteri definiti.

Impegnarsi in ricerche di mercato complete

Una volta stabilite le tue esigenze, è il momento di immergerti nelle ricerche di mercato. Questa fase prevede la comprensione del panorama del prodotto, la conoscenza dei marchi, della varietà di modelli disponibili e delle ultime innovazioni nel settore.

Utilizza risorse come recensioni di esperti, forum dei consumatori e rapporti di settore. La conoscenza acquisita da questa fase sarà determinante per restringere le opzioni e prendere una decisione di acquisto informata.

Approfondire le caratteristiche specifiche del prodotto

Con un’idea generale di ciò che è disponibile sul mercato, il passo successivo è approfondire le specifiche di ogni potenziale stampante fax.

L’obiettivo qui è garantire che le funzionalità del prodotto siano in linea con le tue esigenze. Non lasciarti distrarre da funzionalità non essenziali che potrebbero non aggiungere valore alla tua esperienza utente.

Analisi approfondita della qualità

La qualità è un fattore determinante per le prestazioni e la durata di un prodotto. Questa fase prevede un’analisi meticolosa del design del prodotto, della costruzione, dei materiali utilizzati e della reputazione del marchio.

Investire in un stampante fax di alta qualità può sembrare costoso inizialmente, ma potrebbe risparmiarti costi di sostituzione ricorrenti, rivelandosi più economico nel lungo periodo.

Confronto prezzi completo

Anche se tutti amano gli affari, ricorda che l’opzione più economica non è sempre la migliore. Il tuo obiettivo dovrebbe essere quello di trovare una stampante fax che offra il miglior rapporto qualità-prezzo, un equilibrio tra costi e qualità.

Gli strumenti di confronto dei prezzi possono essere molto utili, così come il controllo dei prezzi tra diversi rivenditori. Ricordati di considerare costi aggiuntivi come la spedizione o gli accessori.

Esame delle recensioni e delle valutazioni dei clienti

Le recensioni e le valutazioni dei clienti possono essere una preziosa fonte di informazioni su un prodotto.

Anche se le recensioni individuali dovrebbero essere prese con le pinze, modelli coerenti nelle recensioni possono darti un’idea chiara delle prestazioni del prodotto nel mondo reale.

Indagine sui servizi post-vendita

Prima di finalizzare l’acquisto, prenditi del tempo per verificare i servizi post-vendita offerti dal venditore o dal produttore.

Che tipo di garanzia include? Quali sono le politiche di reso e cambio? Quanto è facile accedere al loro servizio clienti? Un buon servizio post-vendita può fare la differenza in caso di futuri problemi con il prodotto.

Valutazione della reputazione del marchio

Anche se il marchio non dovrebbe essere l’unico criterio decisionale, ha un certo peso. I marchi affermati tendono ad essere più affidabili, offrono un servizio clienti migliore e sono più propensi a mantenere la loro stampante fax.

Dedica un po’ di tempo alla ricerca della reputazione del marchio tra i consumatori e l’opinione degli esperti.

Verifica della disponibilità del prodotto e delle opzioni di consegna

Assicurati della disponibilità del prodotto e rivedi le politiche di consegna del venditore prima di effettuare l’acquisto.

Considera fattori come se è disponibile in magazzino, se può essere consegnato presso la tua sede e se sono previsti costi di spedizione aggiuntivi. Questi aspetti possono influenzare in modo significativo la tua decisione finale, soprattutto se ci sono vincoli di tempo o esigenze di consegna specifiche.

Prendere la decisione finale

A questo punto, dovresti aver accumulato molte informazioni per aiutarti nella tua decisione di acquisto. Prenditi un momento per rivedere tutti i dati che hai raccolto, rivisitare le tue esigenze e preferenze iniziali e decidere il prodotto che meglio si adatta alle tue esigenze.

Ricorda, l’obiettivo non è solo effettuare un acquisto, ma investire nella giusta stampante fax che soddisfi le tue esigenze. Con una ricerca approfondita e un’attenta considerazione, sei sulla buona strada per fare un acquisto saggio.

Domande frequenti

Perché dovrei scegliere la prima opzione?

La prima stampante fax è stata selezionata sulla base di ricerche e analisi approfondite, considerando fattori come funzionalità, qualità, prezzo e recensioni dei clienti. Soddisfa una serie di esigenze e preferenze specifiche e offre un buon rapporto qualità-prezzo.

Come si confronta la prima opzione con le altre sul mercato?

Abbiamo condotto un confronto completo con altri prodotti simili sul mercato. Questo è stato selezionato perché si distingue sotto vari aspetti, come qualità, funzionalità, prezzo e soddisfazione generale del cliente.

Quanto è affidabile il opzioni che hai suggerito?

L’affidabilità delle nostre opzioni è supportata dalle recensioni positive dei clienti, dalla qualità costruttiva, dalla reputazione del marchio e da qualsiasi garanzia offerta dal produttore.

Conclusione

Il processo di acquisto è complesso, pieno di decisioni e considerazioni che possono avere un impatto significativo sulla tua soddisfazione e sul valore che trai dal tuo acquisto.

Tuttavia, seguendo questa guida all’acquisto completa, puoi affrontare il viaggio con sicurezza, armato di conoscenze e approfondimenti.

Ricorda, l’obiettivo non è solo acquistare una stampante fax ma investire in qualcosa che soddisfi veramente le tue esigenze.