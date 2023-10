Le Migliori 10 notebook 17.3 pollici del 2024: La Classifica Approvata dagli Esperti

Il percorso per acquistare la migliore notebook 17.3 pollici è spesso pieno di una moltitudine di scelte, il che rende essenziale prendere queste decisioni con saggezza.

Questa guida all’acquisto è un’ampia panoramica dei passaggi integrali coinvolti nell’acquisto della migliore notebook 17.3 pollici assicurandoti di ricevere il miglior rapporto qualità-prezzo e un prodotto che non solo soddisfa ma supera le tue aspettative.

HP - PC 17-cn1000sl Notebook Portatile, Intel Core i5-1155G7, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Home, Display 17.3" FHD IPS Antiriflesso, HP Fast Charge, USB, HDMI, Argento 749,99 €

649,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SISTEMA OPERATIVO: notebook HP con Windows 11 Home ottimizzato per le Suites di Microsoft, Tools, Client, Video Editing e Computer Grafica, per un'esperienza immersa nella creatività

PROCESSORE: Intel Core i5-1155G7 con una velocità fino a 4,5GHz grazie alla tecnologia Intel Turbo Boost, 8 MB di cache L3, 4 core (quad core), 8 thread

DESIGN: Chassis color argento, Tastiera in plastica riciclata post-consumo e potenzialmente destinata agli oceani, HDMI 1.4b, MicroSD, USB Type-C, Lettore di Impronte, Peso 2,08 kg, Spessore 1,99 cm

SCHERMO: Display da 17,3" con risoluzione Full HD (1920 X 1080p) e diagonale da 43,9 cm, IPS, Antiriflesso, Micro-Edge, 250 Nits di luminosità, 45% NTSC

MEMORIA: è dotato di 8GB DDR4 di Ram da 3200MHz, integrata e non espandibile; per un avvio istantaneo è equipaggiato con un SSD PCI express NVMe M.2 da 512GB

ASUS NOTEBOOK UM6702RC-M2153W - 17,3" FHD PANTONE Validated, Ryzen 9 6900HX, RAM 16GB DDR5, Nvidia Geforce RTX 3050 4GB GDDR6, SSD 1.0TB M.2, Wi-Fi 6E, PESO 2,35 Kg, WINDOWS 11 home 1.636,55 € disponibile 23 new from 1.629,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Model UM6702RC-M2153W

HP 470 G9 Computer portatile - 43,9 cm (17.3") Full HD - Intel Core i7 di dodicesima generazione i7-1255U - 16 GB DDR4-SDRAM - 1 TB SSD - Windows 10 Pro 1.014,90 € disponibile 2 new from 1.014,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prodotto Nuovo con Garanzia ufficiale HP (siamo Business Partner) - Aperto e richiuso per eseguire la sostituzione dell'SSD, da 512 a 1TB, e per l'installazione del sistema operativo Windows 10 Professional 64-bit, dall'ultima ISO ufficiale disponibile rilasciata dalla Microsoft, più i drivers per le periferiche hardware.

Intel Core i7-1255U (fino a 4,7 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost, 12 MB di cache L3, 4 core)

Display FHD con diagonale da 43,9 cm (17,3")

16 GB RAM; 1 TB SSD storage

Layout Tastiera Italiano

Pedea - Custodia per notebook fino a 17,3 pollici (43,9 cm), motivo a tracolla, con tartaruga 20,40 € disponibile 2 new from 20,40€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Protezione ottimale dai graffi

Facile rimozione del dispositivo grazie alla lunga doppia cerniera.

In morbido neoprene

Scomparto interno: 41,5 x 32 x 2 cm.

Contenuto della confezione: 1 custodia per notebook da 17,3 pollici (43,9 cm), in neoprene, colore: marrone

ASUS ROG STRIX G713RM, 17,3" 1920X1080 360HZ, AMD R7-6800H, 16 GB DDR5, SSD 1TB PCI-EX, RTX3060 6GB GDDR6, WINDOWS 11, WIFI 6, TAST.RETR.RGB, VOLT GREEN 1.649,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche NVIDIA RTX3060 6GB GDDR6

VOLT GREEN

model year: 2022

total USB ports: 4

SGIN PC Portatile 17,3 Pollici, 8GB RAM 512GB SSD Notebook, Processore Celeron N4020C (Fino a 2,8 GHz), 1920 * 1080 IPS FHD, 2.4/5.0G WiFi, BT4.2, 8000mAH, Type-C, USB3.0, TF 512 GB Espandibile 1.533,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Lavorare in modo intelligente ed efficiente】Questo computer portatile da 17,3 pollici e adotta un potente processore quad-core Intel Celeron N4020C con frequenza turbo fino a 2,8 GHz. La perfetta combinazione di prestazioni elevate e consumi ridotti aiuta il computer portatile a gestire le attività in modo efficiente.

【8GB+512GB di memoria】Il notebook SGIN è dotato di 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. Anche quando si aprono più attività complesse allo stesso tempo, può funzionare in modo fluido, efficiente e veloce. Inoltre, puoi espandere 512 GB tramite scheda TF per assicurarti che ci sia spazio sufficiente per soddisfare le tue esigenze.

【17,3 Pollici IPS FHD】Cet ordinateur portable de 17,3 pouces présente des matériaux robustes et un châssis ultra-léger qui réduit le poids. Il ne pèse que 2.1 kg, il che è comodo per il trasporto e i viaggi di lavoro. Il laptop utilizza un display con 17,3 pollici per offrire un ampio campo visivo, per offrire un'esperienza utente migliore.

【Connessione Potente】Laptop con una grande batteria da 60800mWh,è durevole,circa 10 ore di durata della batteria nell'uso quotidiano. Dotato di dual-band 2.4GHz/5GHz WiFi e Bluetooth 4.2, trasmissione wireless ad alta velocità, connessione più stabile.Porta USB 3.0 e mini HDMI, consente di condividere i momenti felici con un grande schermo.

【Sistema operativo W 11】SGIN computer Portatili è un sistema operativo W 11 preinstallato, facile da usare, supporta vari software Office, compatibile con tutti i tipi di software di intrattenimento audiovisivo in modo da poter Goditi la festa di divertimento può divertimento.

MSI Pulse 17 B13VFK-034IT, Notebook Gaming 17.3" FHD 144Hz, Intel i7-13700H, Nvidia RTX 4060, 8GB GDDR6, RAM 16GB DDR5 5200MHz, 1TB SSD PCIe 4, WiFi 6, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA] 2.199,00 € disponibile 4 used from 1.632,09€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PROCESSORE INTEL CORE i7-13700H: Il processore Intel Core i7 di 13a generazione è qui. Con architettura core ibrida migliorata, fino a 6 core Performance e 8 core Efficient, per lavori multitasking ed esecuzione di giochi impegnativi.

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO RIVOLUZIONARIO: Soluzioni termiche dedicate per CPU e GPU con un massimo di 5 heatpipe, il diametro interno maggiorato e l'esclusiva pasta termica MSI per garantire le massime prestazioni in condizioni di gioco estreme.

LAPTOPS GEFORCE RTX SERIE 40: NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU è estremamente veloce e adatta sia ai giocatori che ai creatori grazie all' architettura Ada Lovelace che offre un salto di qualità sia nelle prestazioni che nella grafica basata sull'intelligenza artificiale.

DISPLAY VELOCE E FLUIDO: Non perdere mai uno scatto con le straordinarie immagini e la fluida frequenza di aggiornamento del display di livello IPS a 144 Hz.

LARGHEZZA DI BANDA MAGGIORE. LATENZA INFERIORE.La serie Pulse supporta sia SSD PCIe Gen 4 che memoria DDR5. READ 40 La migliore porta pc del 2022 - Non acquistare una porta pc finché non leggi QUESTO!

HP Laptop, 17.3 Inch Full HD Antiglare IPS, Core i3-1125G4 quad, 8GB RAM, 512GB SSD, Windows 10 Home, 17-cn0210nd, Argento 583,87 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PROCESSORE EFFICIENTE: Con il processore Intel Core-i3 ultra-efficiente con la sua potente scheda video integrata puoi goderti film, giochi, streaming ed eseguire più semplici attività contemporaneamente

SCHERMO ANTI-REFLEZIONE: Evita fastidiosi riflessi e goditi lo splendido display HD da 17.3" con bordi molto stretti e uno speciale rivestimento opaco lucido

TOUCHPAD MULTI-TOUCH: supporta i movimenti a quattro dita e consente di scorrere, ingrandire e navigare con un semplice tocco

FAST CHARGE: grazie alla tecnologia HP Fast Charge, la batteria si ricarica fino al 50% entro 45 minuti

USB-C SUPERVELOCE: Collega il tuo dispositivo di archiviazione esterno con questa porta USB SuperSpeed Type-C per trasmettere dati a 5 Gb/s

ASUS ROG Strix SCAR 17 G733PY#B0BSLLSNTL, Notebook 17,3" Anti-Glare, 240Hz, AMD Ryzen 9 7945HX, RAM 32GB, 1TB SSD PCIE, NVIDIA GeForce RTX 4090 16GB GDDR6, Windows 11 Home, Nero 3.999,00 € disponibile 2 used from 3.324,11€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Non puoi sconfiggere il nemico se non lo vedi arrivare. Strix SCAR 17 ha opzioni di pannello ultraveloci per ogni scenario, assicurandoti di non perdere mai un momento. Questa macchina da 17 pollici offre un pannello QHD 240Hz. Con frequenze di aggiornamento così rapide e tempi di risposta fino a 3 ms, puoi prendere decisioni pixel perfette anche negli scontri a fuoco più frenetici

Potenzia qualsiasi gioco o progetto con un processore AMD Ryzen 9 7945HX. Portando 16 core e 32 thread a un fattore di forma per laptop, questo processore è qui per aiutarti a dominare tutti i tuoi giochi, indipendentemente da ciò che hai in esecuzione in background

La dissipazione del calore è più rapida ed efficiente con il nostro design a camera di vapore, che aumenta notevolmente la superficie rispetto ai tradizionali sistemi di heatpipe.

Nuova esperienza di utilizzo grazie a Windows 11, sistema operativo completamente reinventato e semplificato per garantirti una nuova esperienza di connessione istantanea alle persone che ami, alle tue app preferite, alle informazioni di cui hai bisogno e ai giochi che ti piacciono di più

Quando vuoi modificare le impostazioni, monitorare le temperature o armeggiare con il tuo laptop, Armoury Crate è il tuo centro di comando. Il monitoraggio in tempo reale ti consente di vedere cosa stanno facendo GPU, CPU e memoria. L'RGB può essere regolato gioco per gioco con Aura Sync.

La guida definitiva alla notebook 17.3 pollici 2024

Chiarisci le tue esigenze e preferenze

Comprendere le tue esigenze specifiche è il primo passo fondamentale in qualsiasi processo di acquisto. Inizia chiedendoti: quale scopo vuoi che serva questa notebook 17.3 pollici? Quali caratteristiche specifiche stai cercando? Con quale frequenza lo utilizzerai?

Articolando le tue esigenze e preferenze, puoi semplificare in modo significativo il processo di selezione, concentrandoti sui migliori che si allineano meglio con i criteri definiti.

Impegnarsi in ricerche di mercato complete

Una volta stabilite le tue esigenze, è il momento di immergerti nelle ricerche di mercato. Questa fase prevede la comprensione del panorama del prodotto, la conoscenza dei marchi, della varietà di modelli disponibili e delle ultime innovazioni nel settore.

Utilizza risorse come recensioni di esperti, forum dei consumatori e rapporti di settore. La conoscenza acquisita da questa fase sarà determinante per restringere le opzioni e prendere una decisione di acquisto informata.

Approfondire le caratteristiche specifiche del prodotto

Con un’idea generale di ciò che è disponibile sul mercato, il passo successivo è approfondire le specifiche di ogni potenziale notebook 17.3 pollici.

L’obiettivo qui è garantire che le funzionalità del prodotto siano in linea con le tue esigenze. Non lasciarti distrarre da funzionalità non essenziali che potrebbero non aggiungere valore alla tua esperienza utente.

Analisi approfondita della qualità

La qualità è un fattore determinante per le prestazioni e la durata di un prodotto. Questa fase prevede un’analisi meticolosa del design del prodotto, della costruzione, dei materiali utilizzati e della reputazione del marchio.

Investire in un notebook 17.3 pollici di alta qualità può sembrare costoso inizialmente, ma potrebbe risparmiarti costi di sostituzione ricorrenti, rivelandosi più economico nel lungo periodo.

Confronto prezzi completo

Anche se tutti amano gli affari, ricorda che l’opzione più economica non è sempre la migliore. Il tuo obiettivo dovrebbe essere quello di trovare una notebook 17.3 pollici che offra il miglior rapporto qualità-prezzo, un equilibrio tra costi e qualità.

Gli strumenti di confronto dei prezzi possono essere molto utili, così come il controllo dei prezzi tra diversi rivenditori. Ricordati di considerare costi aggiuntivi come la spedizione o gli accessori.

Esame delle recensioni e delle valutazioni dei clienti

Le recensioni e le valutazioni dei clienti possono essere una preziosa fonte di informazioni su un prodotto.

Anche se le recensioni individuali dovrebbero essere prese con le pinze, modelli coerenti nelle recensioni possono darti un’idea chiara delle prestazioni del prodotto nel mondo reale.

Indagine sui servizi post-vendita

Prima di finalizzare l’acquisto, prenditi del tempo per verificare i servizi post-vendita offerti dal venditore o dal produttore.

Che tipo di garanzia include? Quali sono le politiche di reso e cambio? Quanto è facile accedere al loro servizio clienti? Un buon servizio post-vendita può fare la differenza in caso di futuri problemi con il prodotto.

Valutazione della reputazione del marchio

Anche se il marchio non dovrebbe essere l’unico criterio decisionale, ha un certo peso. I marchi affermati tendono ad essere più affidabili, offrono un servizio clienti migliore e sono più propensi a mantenere la loro notebook 17.3 pollici.

Dedica un po’ di tempo alla ricerca della reputazione del marchio tra i consumatori e l’opinione degli esperti.

Verifica della disponibilità del prodotto e delle opzioni di consegna

Assicurati della disponibilità del prodotto e rivedi le politiche di consegna del venditore prima di effettuare l’acquisto.

Considera fattori come se è disponibile in magazzino, se può essere consegnato presso la tua sede e se sono previsti costi di spedizione aggiuntivi. Questi aspetti possono influenzare in modo significativo la tua decisione finale, soprattutto se ci sono vincoli di tempo o esigenze di consegna specifiche.

Prendere la decisione finale

A questo punto, dovresti aver accumulato molte informazioni per aiutarti nella tua decisione di acquisto. Prenditi un momento per rivedere tutti i dati che hai raccolto, rivisitare le tue esigenze e preferenze iniziali e decidere il prodotto che meglio si adatta alle tue esigenze.

Ricorda, l’obiettivo non è solo effettuare un acquisto, ma investire nella giusta notebook 17.3 pollici che soddisfi le tue esigenze. Con una ricerca approfondita e un’attenta considerazione, sei sulla buona strada per fare un acquisto saggio.

Domande frequenti

Perché dovrei scegliere la prima opzione?

La prima notebook 17.3 pollici è stata selezionata sulla base di ricerche e analisi approfondite, considerando fattori come funzionalità, qualità, prezzo e recensioni dei clienti. Soddisfa una serie di esigenze e preferenze specifiche e offre un buon rapporto qualità-prezzo.

Come si confronta la prima opzione con le altre sul mercato?

Abbiamo condotto un confronto completo con altri prodotti simili sul mercato. Questo è stato selezionato perché si distingue sotto vari aspetti, come qualità, funzionalità, prezzo e soddisfazione generale del cliente.

Quanto è affidabile il opzioni che hai suggerito?

L’affidabilità delle nostre opzioni è supportata dalle recensioni positive dei clienti, dalla qualità costruttiva, dalla reputazione del marchio e da qualsiasi garanzia offerta dal produttore.

Conclusione

Il processo di acquisto è complesso, pieno di decisioni e considerazioni che possono avere un impatto significativo sulla tua soddisfazione e sul valore che trai dal tuo acquisto.

Tuttavia, seguendo questa guida all’acquisto completa, puoi affrontare il viaggio con sicurezza, armato di conoscenze e approfondimenti.

Ricorda, l’obiettivo non è solo acquistare una notebook 17.3 pollici ma investire in qualcosa che soddisfi veramente le tue esigenze.