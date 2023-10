Le Migliori 10 adattatore universale da viaggio del 2024: La Classifica Approvata dagli Esperti

Il percorso per acquistare la migliore adattatore universale da viaggio è spesso pieno di una moltitudine di scelte, il che rende essenziale prendere queste decisioni con saggezza.

Questa guida all’acquisto è un’ampia panoramica dei passaggi integrali coinvolti nell’acquisto della migliore adattatore universale da viaggio assicurandoti di ricevere il miglior rapporto qualità-prezzo e un prodotto che non solo soddisfa ma supera le tue aspettative.

Adattatore da Viaggio, Amoner Adattatore da Viaggio Universale con 2 Porte Caricabatterie USB Adatto per più di 180 paesi (Nero) 18,99 €

14,99 € disponibile 4 new from 14,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 1. Compatibilità Universale: Ricarica il telefono, l'orologio, la fotocamera, gli auricolari, la console di gioco e altri dispositivi durante i viaggi in diversi Paesi con un solo caricatore, senza bisogno di portare con sé altri adattatori di corrente.

2. Paese Applicabile: Questo caricabatterie da viaggio può essere utilizzato nella maggior parte dei paesi e delle regioni, tra cui Europa, Regno Unito, Stati Uniti e Australia. Se non sei sicuro che sia disponibile per la tua destinazione di viaggio, non esitare a chiedercelo.

3. Design Portatile: Ultra compatto e super leggero, spina pieghevole, evitando così il pericolo che la spina possa essere attorcigliata. Facile da mettere in tasca o in valigia e non occupa molto spazio.

4. Specifiche: Presa di corrente AC, max 800W. 2 porte USB-A, max 10W. Se avete bisogno di caricare dispositivi che richiedono più di 800W, scegliete il nostro caricabatterie da viaggio da 35W.

5. Cosa Si Ottiene: Caricabatterie da viaggio Amoner, garanzia di 12 mesi.

Adattatore Universale da Viaggio, Mengtech Caricatore Adattatore Universale 6A, 2 porta caricabatterie USB(5V/1A/2.1A), per Tablet Smartphone oltre 200 paesi (USA, UK, EU AUS) Nero 14,99 €

12,99 € disponibile 2 new from 12,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【CARICATORE VIAGGIO INTERNAZIONALE 】——Adattatore Universale da Viaggio utilizzabile in oltre 200 paesi: Italia, Germania, Spagna, Francia, USA, Australia, Canada, Regno Unito, Russia, Finlandia, Lituania, Repubblica Ceca, Irlanda, Grecia, Portogallo.

【GRANDE COMPATIBILITÀ】——Adattatore Presa Americana compatibile per Smartphone, Laptop,Tablet, Fotocamere Digitali, Cuffie Bluetooth, lettori di e-book; incompatibile per Asciugacapelli, TV, Lavatrice, Frigorifero, Tostapane, Forno a Microonde.

【RICARICA MULTI-DISPOSITIVO】——2 porte USB(5V/2.1A/1A) compatibile con potenza fino a 1300W, adattatore da viaggio può alimentare due dispositivi contemporaneamente, adattatore da viaggio può alimentare fino a tre dispositivi contemporaneamente.

【SICUREZZA】——Adattatore Presa Inglese omologati da CE e ROHS, Doppia Sicurezza: fusibile interno, otturatori di sicurezza, utilizza materiali ignifughi: plastica ABS + PC + Rame Resistente alle alte temperature, Adattatore Presa Inglese con funzione di protezione dal surriscaldamento.

【FACILE DA PORTARE】——Adattatore Universale Da Viaggio dimensioni di 7,7 x5.0 x 3.0cm, il peso 100g, compatto e portatile, può essere riposto in una piccola tasca, prodotti essenziali per viaggi e trasferte di lavoro.

Welly Enjoy IT Adattatore Universale da Viaggio con Spine EU, UK, US, AU, 4 Porte USB e 1 Porta Type-C 15,99 € disponibile 1 used from 15,51€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo prodotto è lo strumento ideale per caricare i tuoi dispositivi elettrici in oltre 180 paesi diversi. L'adattatore è dotato di 4 diverse spine a muro (a scomparsa), compatibili con USA UK Europa, Asia, Australia e Nuova Zelanda. Con 3 cursori per cambiare spine diverse.

Adattatore universale, è lo strumento ideale per caricare i tuoi dispositivi elettrici in oltre 180 paesi diversi.

Ideale per viaggiare, grazie al suo design compatto e versatile, leggero e di piccole dimensioni.

Le prese in ingresso si possono usare contemporanamente: puoi caricare fino a 6 dispositivi nello stesso momento. Puoi usare invece solo una spina a muro in uscita alla volta.

Compatibile con tutti gli smartphone / tablet, fotocamere digitali, lettori MP3, laptop, GPS, piccoli ferri da stiro da viaggio e asciugacapelli. Indicatore luminoso a led. 1 fusibile di ricambio.n°4 porte Usb e n°1 porta Usb Type-C. Design compatto. Facile da trasportare e da usare

Adattatore Universale da Viaggio, TESSAN Presa Universale da Viaggio con 2USB e 3USB C, Adattatore da Viaggio, Adattatore Universale per Italia Inghilterra Germania America Australia 25,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 6 in 1 Adattatore Universale: questo adattatore da viaggio è progettato con 1 porta CA, 2 porte USB A e 3 porta USB C. L'uscita USB A è di 12 W e l'uscita USB C è di 15 W. Con questo presa universale puoi caricare 6 dispositivi contemporaneamente.

TESSAN Adattatore Prese Universali da Viaggio: questo adattatore viaggio universale in tutto il mondo è dotato di prese EU, UK, AU e US. Questo spina universale da viaggio è compatibile con la maggior parte dei paesi come Stati Uniti, Europa, Regno Unito, Germania, Tailandia, Giappone, Maldive, Israele, Italia, Costa Rica, Australia, Cina e altri.

Dimensioni compatte: dimensioni 5 x 5,3 x 7,1 cm, questo presa internazionale è compatto e portatile. Il design tutto in 1 soddisfa le esigenze di ricarica del tuo viaggio e consente di risparmiare molto spazio.

Doppio fusibile: questo adattatore universale USB C in tutto il mondo viene fornito con 2 fusibili di sovraccarico (10 A). Se il fusibile è danneggiato, è possibile sostituirlo con un altro fusibile di ricambio. L'adattatore viaggio USB C può essere utilizzato normalmente purché non venga superata la corrente nominale.

Note calde: questo NON è un CONVERTITORE. Questa presa universale da viaggio USB C in tutto il mondo è adatta solo per dispositivi a doppia tensione o dispositivi globali con un intervallo di tensione in ingresso compreso tra 100 e 250 V. La conversione (trasformazione) della tensione o la variazione della frequenza di rete non avviene tramite questo adattatore per presa. READ Trump Hotel perde più di $ 70 milioni durante la presidenza Trump, i documenti mostrano

Adattatore Universale da Viaggio Tutto il Mondo Adattatore Spina con 2 Porte, All in One Caricatore Adattatore di Alimentazione Internazionali con Doppia Porta USB per Oltre 150 Paesi USA/UK/EU/AUS 10,29 € disponibile 2 new from 10,29€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Spina da viaggio portatile compatta】 Spina da viaggio compatta e facile da trasportare, funzionamento semplice e facilità d'uso, che la rende perfetta per i viaggi. La spina da viaggio universale consente di collegare i dispositivi in ​​modo affidabile e semplice, basta collegare l'adattatore tra la presa a muro e il dispositivo.

【Adattatore per spina】Spina compatibile con tutte le spine dei tuoi dispositivi, indipendentemente dal paese di provenienza. Connetti i tuoi dispositivi in ​​più di 150 paesi nel mondo come America, Asia, Inghilterra, Canada, Giappone, Colombia, Australia, Hong Kong, Israele, Egitto, Tailandia, Italia, Francia, Germania, Vietnam, ecc.

【Adattatore da viaggio】 Il design due in uno soddisfa i requisiti di base per la ricarica da viaggio e non è necessario portare con sé più adattatori da viaggio quando si viaggia ovunque. Ideale per famiglie e uffici in viaggio.

【Adattatore da spina europea a UK】 Supporta la tensione universale 110 - 240 V, che lo rende perfetto per l'uso in qualsiasi paese. Portalo in valigia e collegalo ovunque nel mondo per poter utilizzare i tuoi dispositivi elettronici. Include borsa da viaggio per riporlo facilmente.

【Spia LED indicatore di alimentazione】 Progettato con otturatore di sicurezza, protezione e spia di alimentazione. L'adattatore da viaggio è dotato di protezione e sicurezza di messa a terra, garantendo la sicurezza dei tuoi dispositivi. Inoltre, il suo design di protezione a 360° garantisce una ricarica stabile e sicura.

Milool Adattatore Universale da Viaggio con QC3.0 Quick Charge 2 Porte USB 3.0 e 1 Interfaccia Type-C US/EU/UK/AU in One Caricatore Multifunzioni per Oltre 180 Paesi, 2 Fuse (Spare Fuse) (Verde) 21,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【MULTIFUNZIONALE】 : Funziona in tutto il mondo : Stati Uniti, Canada, Europa, Medio Oriente, Sud America, Asia, Gran Bretagna, Irlanda, Africa, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Australia, Nuova Zelanda, Cina, Giappone e 4 adattatori internazionali (spina UK / US / AUS / EU) funzionano in più di 180 paesi. e l'adattatore da viaggio offre un'eccellente compatibilità e compatibile con la tensione di 110V-240V ed è il più ideale per te e per i tuoi viaggi.

【Tre porte USB e Type-C】 : Adattatore da viaggio e caricabatterie QC3.0, carica il 75% in 30 minuti. Ricarica rapida e non hai bisogno di più caricatori durante le tue vacanze o viaggi di lavoro! La semplice e potente spina dell'adattatore internazionale consente l'uso di presa di corrente CA, ricarica rapida USB 3.0, porte USB e porte di tipo C, la corrente massima di 3A. Applica smartphone IOS o Android, tablet, fotocamere digitali e altri caricabatterie elettrici ed è molto facile da usare.

【Idea di design perfetta】 : Adattatore da viaggio e caricatore da viaggio, dimensioni ridotte, funzionamento semplice, design raffinato, facilità d'uso. Compatibilità e leggerezza. Ottimizzato per fornire una ricarica veloce, sicura ed efficiente.

【Funzione di protezione】 : Caricabatteria integrato con protezione fusibile, materiale ignifugo ABS. Otturatore di sicurezza integrato, cilindro della serratura e fusibili da 8A, proteggi completamente te ei tuoi prodotti di valore.

【Nota】 :Compatibile con tensioni diverse. Certificato di CE, RoHS, FCC. Materiali di qualità. La cosa più importante è il nostro buon servizio post-vendita con rimborso di 30 giorni. In caso di problemi o suggerimenti, non esitare a contattarci tramite messaggio Amazon e ti risponderemo immediatamente.

Adattatore da Viaggio, Leelbox Adattatore da Viaggio Universale Internazionale con 2 USB, Adattatore per Spina Universale per USA UE UK AUS oltre 150 i Paesi, Caricatore Universale/Adattatore Presa 11,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✈️【Adattatore universale per più di 150 paesi】 ➤L'adattatore universale Leelbox con spine UE/UK/AU/US integrate, può essere facilmente utilizzato quando si viaggia in più di 150 paesi come Europa, Asia, USA, Regno Unito,Canada,Inghilterra,Germania,Thailandia, Australia, Cina, Giappone, Italia, Colombia e molti altri. L'adattatore di spina consente di collegare il dispositivo all'elettricità in quasi tutti i paesi e questo caricatore universale è super compatibile e ideale per i vostri viaggi.

✈️【Ricarica veloce intelligente】 ➤2 porte USB (uscita USB totale 5V, 2,1A MAX) e 1 presa AC (supporta da 100 a 250V, 6A di carico massimo. 1500W di potenza massima) È possibile caricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente. Il chip intelligente esegue il riconoscimento e visualizza automaticamente la corrente e la tensione per garantire una ricarica sicura ed efficiente. Ottimo per i caricabatterie di smartphone, tablet, fotocamere digitali, ecc. Molto facile da usare.

✈️【Certificazione di sicurezza】 ➤Design sicuro del fusibile, materiale ABS ignifugo. I nostri adattatori da viaggio sono certificati ROHS, CE e FC. Doppia protezione contro il sovraccarico, otturatori di sicurezza, sistema di bloccaggio sicuro al 100% Gli otturatori di sicurezza integrati proteggono l'utente dal contatto diretto con la parte sotto tensione della presa La presa è dotata di un sistema di ritenuta per bambini. Impedisce l'ingresso di oggetti estranei nella presa.

✈️【Dimensioni compatte】 ➤ L'adattatore da viaggio universale in un unico pezzo misura solo 4,5*5,7*6,1 cm e pesa 110 g. Grazie al suo design compatto e leggero, non solo soddisfa le diverse esigenze di ricarica quando si viaggia, ma consente anche di risparmiare spazio nel bagaglio ed è facile da trasportare. Anche se non si è in viaggio, questo adattatore è un caricatore USB domestico.

✈️【Compatibilità con più dispositivi】➤Spina UK/EU/AU/US incorporata, spina universale da viaggio. Compatibile con la maggior parte dei prodotti in viaggio, come laptop, tablet, iPhone 13/13 pro/SE 12/ X /11/ 8/7/6, Samsung 20/ S8/ S7, Xiaomi Mix2, Huawei Mate 10/P20/P30 /P40, Meizu, fotocamere digitali, ecc. Può essere utilizzato come adattatore per spina da Italiana a USA, adattatore per spina canadese, adattatore per spina britannica, adattatore per spina sudafricana, ecc. READ 40 La migliore carrello portaspesa saliscale del 2022 - Non acquistare una carrello portaspesa saliscale finché non leggi QUESTO!

Adattatore Universale da Viaggio, Redagod, con 4 USB e 1 Presa CA, Presa Inglese/Americana/Europa/Australia, Internazionale 1920W 22,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Presa universale da viaggio con 4 USB: l'adattatore universale da viaggio è dotato di 4 USB ( 5V / 2,4A ) una USB C (5V / 3A ) Uscita totale: 5V / 5,6A MAX, che consente di ricaricare simultaneamente telefono cellulare, tablet, cuffie wireless, smartwatch senza dover portare con sé un'ingombrante ciabatta.

Adatto a molti paesi: Adattatore internazionale adatto per oltre 224 paesi, adattatore universale da viaggio in tutto il mondo All in One design lo rende facile da usare. Adattatore presa da viaggio con USA/ UK/ EU/ CAN/ JPN/ GER/ IT/ CN plug. Puoi usare facilmente adattatore presa quando viaggi in oltre 224 paesi, come USA, Inglese, Europa, Germania, Australia, Cina, Thailandia, Giappone, Israele, Italia, Colombia e molti altri.

Compagno di viaggio: Grazie alle dimensioni di 1,97 x 2,8 x 2,05 pollici, questo adattatore presa viaggio è compatto e portatile. Il concetto di ingresso all in 1 soddisfa le tue diverse esigenze di viaggio e ti fa risparmiare molto spazio nel bagaglio senza dover portare più adattatori da viaggio. È anche un buon caricatore USB da avere a casa anche quando non sei in viaggio.

Compatibile con un'ampia gamma di dispositivi: oltre che con gli elettrodomestici italiani, adattatore universale è compatibile anche con apparecchi di altri Paesi come Germania, Stati Uniti e Spagna, come laptop, console per videogiochi e lampade da tavolo. L'adattatore da viaggio universale è inoltre dotato di un fusibile da 8A e di un fusibile di riserva da 8A, che ne rendono più sicuro l'utilizzo.

Note calde: Questo non è un convertitore. Questo adattatore da viaggio universale ​è adatto solo per apparecchi a doppia tensione o apparecchi globali con una gamma di tensione d'ingresso di 100-240V. La conversione di tensione (trasformazione) o il cambio di frequenza di rete non avviene tramite questo adattatore di presa.

Adattatore Universale da Viaggio, LENCENT All in One Caricatore Adattatore di Alimentazione Internazionali con Doppia Porta Caricabatterie USB per USA UK Americane oltre 150 i Paesi nel Mondo 14,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Adattatore da viaggio Universale- Il caricatore Lencent ha differenti meccanismi per le prese USA / Americane, UK, Australiane, Canada e EU, così può coprire 150 paesi, dovunque tu vada.

Doppia porta da ricarica USB- 2 Porte USB identificherà I diversi dispositivi connessi intelligentemente e fornirà un'ottimizzata ricarica, assicurando una ricarica multipla per tutti I tuoi dispositivi nello stesso tempo.

Pronto per il Vuaggio- Compatto, spina pieghevole, 100-250 volt il voltaggio internazionale é compatibile ed ideale per I tuoi viaggi in giro per il mondo.

Certificato Avanzato e sicuro- La certificazione di CE/ROHS rende questo adattatore un sistema sicuro che smetterà di ricaricare automaticamente una volta che I dispositivi sono completamente carichi, assicurando una totale protezione per te ed I tuoi dispositivi.

Cosa ottieni- Adattatore da viaggio Lencent, guide di benvenuto, 18 mesi di garanzia e 24 ore di servizio clienti online.

Adattatore Universale da Viaggio a Italia, Convertitore Da UK USA Cina a Spina 10A Italiana (International, 1 PCS) 6,99 € disponibile 4 new from 2,48€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Adattatore da Viaggio Internazionale per l'Italia,Adattatore Presa Inglese a Spina Italiana,UK to Italy Adapter,Adattatore Americano Italiano

Spina 10A 2P+T (Standard Italiano)

Presa 10A 2P+T,Standard Australia/China/HongKong (tipo I) UK (tipo G) USA (tipo A B) EURO (tipo C) Svizzera (tipo J)

Ideale Per Gli Hotel O Gli Organizzatori Di Eventi Che Desiderano Offrire Ai Propri Ospiti Internazionali La Possibilità Di Collegare I Dispositivi In Italia

Disponibili 3 Modelli Diversi Con Dimensione(Lunghezza X Larghezza X Altezza ): 57X57X42mm, 51X50X45mm, 36X36X42mm

La guida definitiva alla adattatore universale da viaggio 2024

Chiarisci le tue esigenze e preferenze

Comprendere le tue esigenze specifiche è il primo passo fondamentale in qualsiasi processo di acquisto. Inizia chiedendoti: quale scopo vuoi che serva questa adattatore universale da viaggio? Quali caratteristiche specifiche stai cercando? Con quale frequenza lo utilizzerai?

Articolando le tue esigenze e preferenze, puoi semplificare in modo significativo il processo di selezione, concentrandoti sui migliori che si allineano meglio con i criteri definiti.

Impegnarsi in ricerche di mercato complete

Una volta stabilite le tue esigenze, è il momento di immergerti nelle ricerche di mercato. Questa fase prevede la comprensione del panorama del prodotto, la conoscenza dei marchi, della varietà di modelli disponibili e delle ultime innovazioni nel settore.

Utilizza risorse come recensioni di esperti, forum dei consumatori e rapporti di settore. La conoscenza acquisita da questa fase sarà determinante per restringere le opzioni e prendere una decisione di acquisto informata.

Approfondire le caratteristiche specifiche del prodotto

Con un’idea generale di ciò che è disponibile sul mercato, il passo successivo è approfondire le specifiche di ogni potenziale adattatore universale da viaggio.

L’obiettivo qui è garantire che le funzionalità del prodotto siano in linea con le tue esigenze. Non lasciarti distrarre da funzionalità non essenziali che potrebbero non aggiungere valore alla tua esperienza utente.

Analisi approfondita della qualità

La qualità è un fattore determinante per le prestazioni e la durata di un prodotto. Questa fase prevede un’analisi meticolosa del design del prodotto, della costruzione, dei materiali utilizzati e della reputazione del marchio.

Investire in un adattatore universale da viaggio di alta qualità può sembrare costoso inizialmente, ma potrebbe risparmiarti costi di sostituzione ricorrenti, rivelandosi più economico nel lungo periodo.

Confronto prezzi completo

Anche se tutti amano gli affari, ricorda che l’opzione più economica non è sempre la migliore. Il tuo obiettivo dovrebbe essere quello di trovare una adattatore universale da viaggio che offra il miglior rapporto qualità-prezzo, un equilibrio tra costi e qualità.

Gli strumenti di confronto dei prezzi possono essere molto utili, così come il controllo dei prezzi tra diversi rivenditori. Ricordati di considerare costi aggiuntivi come la spedizione o gli accessori.

Esame delle recensioni e delle valutazioni dei clienti

Le recensioni e le valutazioni dei clienti possono essere una preziosa fonte di informazioni su un prodotto.

Anche se le recensioni individuali dovrebbero essere prese con le pinze, modelli coerenti nelle recensioni possono darti un’idea chiara delle prestazioni del prodotto nel mondo reale.

Indagine sui servizi post-vendita

Prima di finalizzare l’acquisto, prenditi del tempo per verificare i servizi post-vendita offerti dal venditore o dal produttore.

Che tipo di garanzia include? Quali sono le politiche di reso e cambio? Quanto è facile accedere al loro servizio clienti? Un buon servizio post-vendita può fare la differenza in caso di futuri problemi con il prodotto.

Valutazione della reputazione del marchio

Anche se il marchio non dovrebbe essere l’unico criterio decisionale, ha un certo peso. I marchi affermati tendono ad essere più affidabili, offrono un servizio clienti migliore e sono più propensi a mantenere la loro adattatore universale da viaggio.

Dedica un po’ di tempo alla ricerca della reputazione del marchio tra i consumatori e l’opinione degli esperti.

Verifica della disponibilità del prodotto e delle opzioni di consegna

Assicurati della disponibilità del prodotto e rivedi le politiche di consegna del venditore prima di effettuare l’acquisto.

Considera fattori come se è disponibile in magazzino, se può essere consegnato presso la tua sede e se sono previsti costi di spedizione aggiuntivi. Questi aspetti possono influenzare in modo significativo la tua decisione finale, soprattutto se ci sono vincoli di tempo o esigenze di consegna specifiche.

Prendere la decisione finale

A questo punto, dovresti aver accumulato molte informazioni per aiutarti nella tua decisione di acquisto. Prenditi un momento per rivedere tutti i dati che hai raccolto, rivisitare le tue esigenze e preferenze iniziali e decidere il prodotto che meglio si adatta alle tue esigenze.

Ricorda, l’obiettivo non è solo effettuare un acquisto, ma investire nella giusta adattatore universale da viaggio che soddisfi le tue esigenze. Con una ricerca approfondita e un’attenta considerazione, sei sulla buona strada per fare un acquisto saggio.

Domande frequenti

Perché dovrei scegliere la prima opzione?

La prima adattatore universale da viaggio è stata selezionata sulla base di ricerche e analisi approfondite, considerando fattori come funzionalità, qualità, prezzo e recensioni dei clienti. Soddisfa una serie di esigenze e preferenze specifiche e offre un buon rapporto qualità-prezzo.

Come si confronta la prima opzione con le altre sul mercato?

Abbiamo condotto un confronto completo con altri prodotti simili sul mercato. Questo è stato selezionato perché si distingue sotto vari aspetti, come qualità, funzionalità, prezzo e soddisfazione generale del cliente.

Quanto è affidabile il opzioni che hai suggerito?

L’affidabilità delle nostre opzioni è supportata dalle recensioni positive dei clienti, dalla qualità costruttiva, dalla reputazione del marchio e da qualsiasi garanzia offerta dal produttore.

Conclusione

Il processo di acquisto è complesso, pieno di decisioni e considerazioni che possono avere un impatto significativo sulla tua soddisfazione e sul valore che trai dal tuo acquisto.

Tuttavia, seguendo questa guida all’acquisto completa, puoi affrontare il viaggio con sicurezza, armato di conoscenze e approfondimenti.

Ricorda, l’obiettivo non è solo acquistare una adattatore universale da viaggio ma investire in qualcosa che soddisfi veramente le tue esigenze.