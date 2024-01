Le Migliori 10 smartphone umidigi del 2024: La Classifica Approvata dagli Esperti

Il percorso per acquistare la migliore smartphone umidigi è spesso pieno di una moltitudine di scelte, il che rende essenziale prendere queste decisioni con saggezza.

Questa guida all’acquisto è un’ampia panoramica dei passaggi integrali coinvolti nell’acquisto della migliore smartphone umidigi assicurandoti di ricevere il miglior rapporto qualità-prezzo e un prodotto che non solo soddisfa ma supera le tue aspettative.

UMIDIGI G5 Mecha Rugged Smartphone, Android 13 Telefono Indistruttibile, IP68 Cellulare Antiurto,16GB (8+8)+128GB/1TB Cellulare Robusto, 6.6 "FHD+, Fotocamera 50MP, 6000mAh/Face ID/GPS/OTG/4G Dual SIM 169,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【 Android 13+Dual SIM & 16(8+8)GB+128GB】Telefono cellulare impermeabile e antiurto .UMIDIGI G5 MeCha Android 13 con la possibilità di inserire Dual SIM 4G, lo smartphone dual SIM è compatibile con tutti gli operatori mobili europei. Con l'efficiente processore octa-core Unisoc T606, ha grandi prestazioni multitasking. La RAM da 16GB (8GB+RAM virtuale da 8GB) da 128GB (espandibile fino a 1 TB) lo fanno funzionare senza problemi.e consentono di archiviare una grande quantità di video, foto e app.

【6,6" FHD+Display grande】Lo smartphone G5 MeCha è dotato di un grande display da 6,6 pollici con un'eccellente risoluzione 1612*720, alta luminosità e contrasto, che offre un'esperienza visiva di alto livello. Il potente segnale 4G dual-band e il WiFi 5 consentono di godere di giochi su larga scala e video Ultra-HD senza lag. Il telefono sbloccato G5 MeCha offre una migliore esperienza utente, la scelta migliore.

【50MP+2MP+8MP】UMIDIGI G5 MeCha Cellulare Antiurto è dotato di una fotocamera principale da 50MP e di una fotocamera frontale da 8MP per foto nitide e più vivaci, più professionali. La fotocamera di profondità da 2MP è adatta per fotografare alcuni edifici, paesaggi, ecc. ha un chiaro schermo con risoluzione 1612*7200. Cattura immagini e video nitidi e ad alta risoluzione in ogni momento della tua vita. Inoltre, questo telefono cellulare rugged free supporta la fotografia subacquea.

【IP68/IP69K Impermeabile, antipolvere e antiurto】 UMIDIGI G5 MeCha è un telefono cellulare resistente all'acqua e agli urti, costruito per resistere a condizioni difficili e a manipolazioni brusche, soddisfa gli standard militari per polvere, urti, acqua, umidità, radiazioni solari e temperature estreme. pesa a 225g.I telefoni sbloccati G5 MeCha resistono ai rigori del cantiere, ma soddisfano anche le esigenze di mobilità aziendale.

【Batteria 6000mAh +Maggiori caratteristiche esplorare】La batteria da 6000mAh Cellulare Antiurto Per le vostre esigenze di intrattenimento, dire addio alle preoccupazioni di alimentazione, in modo da poter lavorare più a lungo e rimanere sempre in contatto con il resto del mondo. Sblocca lo smartphone con Face ID, supporta GPS, Glonass, Beidou, Galileo e riceve segnali di navigazione stabili anche in montagna, il cellulare robusto adatto a esploratori, lavoratori all'aperto, atleti ecc.

UMIDIGI G5A Smartphone Android 13 (2023), 8GB(4+4GB) +64GB/1TB Telefono Cellulare, 13MP Fotocamere, 6.52" HD+ Schermo, Batteria 5000mAh, Smartphone Dual SIM 4G, Fingerprint/Face Unlock/OTG/GPS, Nero 109,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Sistema Android 13 Avanzato】UMIDIGI G5A smartphone Android è dotato del nuovo sistema Android 13, che rafforza le autorizzazioni sulla privacy dell'utente, rende l'esperienza utente dello smartphone 4G più fluida e intuitiva e dispone di impostazioni indipendenti della lingua dell'APP e autorizzazioni push dei messaggi. Personalizzazione del desktop ecc. Smartphone UMIDIGI G5A è avanzato e strutturato, pesa 195 grammi e ha uno spessore di 8,8 mm, che lo rende comodo da tenere in mano.

【8GB RAM + 64GB ROM】UMIDIGI smartphone Potente processore MTK Helio A22 e quad-core rendono smartphone G5A veloce ed efficiente, garantendo un'esperienza di gioco vibrante durante il multitasking. Dual sim telefono Android utilizza una combinazione di archiviazione 8GB RAM (4GB RAM + 4GB RAM virtuale) + 64GB ROM (espandibile fino a 1TB), offrendo ampio spazio per tutti i tuoi file preferiti. Memoria può essere espansa sempre e ovunque, garantendo un'esperienza utente senza interruzioni.

【6.52"HD+ Schermo 1600x720】Smartphone UMIDIGI G5A è dotato di un touch screen capacitivo da 6,52 pollici con una risoluzione di 1600 x 720, PPI: 269, colori intensi. Proporzioni: 20:9, Fornisce un'esperienza eccellente sia che tu stia giocando ai giochi mobili o guardando video. Che tu sia uno studente, un professionista o un utente domestico, Telefono UMIDIGI G5A può soddisfare le esigenze del tuo smartphone. Telefono Android G5A è dotato di un jack per cuffie da 3,5 mm.

【Batteria 5000mAh & Doppio Sblocco】UMIDIGI G5A smartphone 4G supporta sblocco facciale e lo sblocco laterale con impronta digitale, consentendoti di sbloccare facilmente e istantaneamente garantendo la sicurezza delle tue informazioni. Batteria a lunga durata da 5000 mAh, che ti offre tempi di intrattenimento più lunghi e caricabatterie integrato da 10W per caricare rapidamente il tuo telefono. Smartphone 4G G5A supporta la funzione OTG e può caricare in modo inverso altri telefoni cellulari.

【Fotocamera 13MP + 5MP】UMIDIGI Telefoni cellulari e buoni G5A sono dotati di un sistema di telecamere di livello professionale, con tre diversi obiettivi. Telefoni cellulari 13MP fotocamera principale ultra nitida, supporta panorama, ritratto, modalità notturna più, che può offrirti l'esperienza di ripresa a colori più chiara e vivida. La fotocamera frontale da 5 MP utilizza la modalità intelligente "AI Beautify", che cattura la tua bellezza in modo più naturale.

UMIDIGI A15C Smartphone Android 13 (2023),16GB (8+8)+128GB/1TB Telefono Cellulare, 48MP Fotocamere, 6.7" HD+ Schermo Telefoni, 5000mAh Cellulari,Octa Core, 4G Dual SIM, Fingerprint/NFC/OTG/GPS, Nero 149,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【16GB (8+8GB) RAM, 128GB ROM / 1 TB Espandibile】 Il telefono cellulare UMIDIGI A15C ha battuto tutti i concorrenti con 16GB RAM+128GB ROM. Lo smartphone A15C utilizza un processore octa-core per ridurre la latenza di rete per i giochi mobili. La nuova tecnologia di espansione della RAM può espandere la memoria da 8GB a 16 GB. Con 128GB di ROM e 1TB di espansione, l'ampio spazio di archiviazione consente di memorizzare file e immagini di grandi dimensioni a volontà.

【L'ultimo sistema Android 13, Unisoc T606】Il telefono Android sbloccato UMIDIGI A15C Sim-Free utilizza l'ultimo sistema Android 13, ottimizzato per la navigazione gestuale, la modalità oscura, il controllo della privacy e altre operazioni.UMIDIGI Il telefono cellulare A15C è dotato di processore octa-core Unisoc T606, finestra mobile intelligente e altre funzioni, che si adattano alle abitudini di utilizzo dell'utente e migliorano l'esperienza dell'utente.

【Display 6,7 pollici HD+ e luminosità 500 nit】Il telefono cellulare UMIDIGI A15C è dotato di uno schermo a goccia d'acqua ad altissima definizione. Il display HD+ da 6,7 pollici con risoluzione 1920*1080 può presentare immagini chiare e delicate e il formato 20.06:9 le proporzioni forniscono un'area di visualizzazione più ampia, offrendo un'esperienza visiva più cinematografica. La luminosità di 500 nit rende la luminosità, il contrasto e i colori del display vividi. Velocità di risposta.

【Tripla fotocamera posteriore AI da 48 MP+fotocamera frontale da 8 MP】 Il telefono UMIDIGI A15C è dotato di una tripla fotocamera posteriore AI da 48 MP ultra nitida che preserva più dettagli e colori, offrendoti l'esperienza di ripresa a colori più chiara e vivida per aiutarti a catturare qualsiasi dettaglio nel tuo vita. Scatta foto eleganti e strutturate.La fotocamera frontale da 8 MP combinata con la modalità selfie di bellezza ti mette al centro delle foto!

【Batteria per telefono Android da 5000 mAh e doppia SIM 4G】 Lo smartphone UMIDIGI A15C 4G è dotato di batteria da 5000 mAh, fino a 556 ore in standby, 22 ore in conversazione, 23 ore di musica e 8 ore di video. Supportando OTG, la batteria di grande capacità ti consente di utilizzarlo per 2-3 giorni senza dover portare con te ingombranti batterie ricaricabili ogni volta che esci, soddisfacendo tutte le tue esigenze in ogni momento. Supporta due schede SIM 4G. READ 40 La migliore casco integrale touring del 2022 - Non acquistare una casco integrale touring finché non leggi QUESTO!

UMIDIGI A15 Smartphone Android 13 (2023), 16GB+256GB/ 1TB Espandibile Phone, 64MP+16MP Fotocamere, 6.7" HD+ Schermo, 5000mAh/ 20W Carica Veloce Telefono Cellulare Dual SIM 4G, Face ID/OTG/GPS, Nero 185,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Ultimo Android 13】UMIDIGI A15 Smartphone utilizza il sistema operativo Android 13 più recente, focalizzato sulla sicurezza e sulla protezione della privacy. L'app mobile consente di impostare diverse lingue e autorizzazioni per la ricezione di notifiche. Offre un'esperienza visiva personalizzata e innovativa, con un'interfaccia mobile fluida e intuitiva. Che tu sia uno studente, un professionista o un utente domestico, Telefono UMIDIGI A15 è in grado di soddisfare le tue esigenze smartphone.

【16GB(8GB+8GB) RAM+256GB ROM & Phone Octa-Core】UMIDIGI A15 Smartphone NFC è dotato 256GB ROM (1TB TF), che offre ampio spazio di archiviazione.Smartphone dual sim 16GB RAM(8GB+8GB RAM virtuale) e processore octa-core Unisoc T616 2xARM-A75, 2.0GHz, offre una velocità di risposta rapida e uno schermo touchscreen sensibile, rendendo i giochi e il passaggio tra le applicazioni più fluidi. Vieni e vivi sessioni di gioco super fluide e condividi e scarica velocemente su telefoni Android 13.

【64MP+16MP+8MP+5MP】UMIDIGI smartphone Android A15 fotocamera AI ultra nitida 64MP F/1.8 ha funzioni avanzate di elaborazione delle immagini ed è abbinata a una fotocamera macro da 5MP F/2.4 può catturare i più piccoli dettagli in qualsiasi scena complessa. 8MP fotocamera Ultra-Wide, F/2.2,FOV 118° telefoni cellulari android 13 supporta modalità panorama e time-lapse per aiutarti a scattare foto straordinarie. Fotocamera frontale 16MP F/2.2, registra il tuo bellissimo stato in modo più naturale.

【6,7 pollici Schermo & Design Sottile e Leggero】Smartphone 256GB UMIDIGI A15 è dotato di un touch screen capacitivo da 6,7 pollici con risoluzione 1650×720, rapporto contrasto 1500:1, colori intensi e una luminosità di fino a 500 nit. Offre un'esperienza eccellente sia giocando ai giochi mobili che guardando video. Squisito design con tripla fotocamera, sottile e leggero da 8,6mm telefono Android A15 offre protezione per gli occhi, modalità tarda notte e altre modalità per diversi scenari.

【5000mAh Batteria/ Ricarica Rapida 20W& Smartphone NFC】UMIDIGI A15 Smartphone offerta 5000mAh batteria, buon sistema di ottimizzazione della batteria prolunga la durata della batteria, che consente di rimanere connessi tutto il giorno.Ricarica rapida da 20W consente di caricare istantaneamente A15 smartphone 4G ! Inoltre, il sensore di impronte digitali e il supporto NFC garantiscono una maggiore sicurezza e comodità, supportando i pagamenti mobili e il trasferimento di dati.

UMIDIGI G1 Smartphone, 4G [2023] Cellulare Android 12, 3GB+32GB 256GB Espandibile, 5150mAh Batteria, 6.52" HD+ Schermo, 13MP+ 5MP, Dual SIM Telefoni Cellulari AI Face Unlock, GPS,Type-C, OTG, Oro 79,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✿【L'ultimo Sistema Android 12 & Batteria 5150mAh】Il telefono cellulare UMIDIGI G1 in vendita oggi è dotato dell'ultimo Android 12, offrendoti un'esperienza più conveniente e una migliore protezione dei dati. Batteria ad alta capacità da 5150mAh, ricarica rapida da 10 W, la ricarica è più conveniente, può soddisfare il consumo energetico giornaliero degli smartphone e concentrarsi a lungo sulle attività. Jack per cuffie da 3,5 mm integrato, goditi la musica sempre e ovunque.

✿【Modalità Schermo Intero HD da 6,52 Pollici】 Smartphone di riserva da UMIDIGI G1 con modalità schermo intero da 6,52 pollici e proporzioni 20:9. Risoluzione integrata di 1600 × 720, ha una buona luminosità, contrasto elevato, strati forti,colori brillanti,sia che tu stia guardando film o guarda il video di YouTube, lo smartphone offerta del giorno ti offrirà un'esperienza visiva più ampia, non più limitata dal piccolo schermo, e l'effetto di visualizzazione in tempo reale è migliore.

✿【Fotocamera Principale 13MP + Fotocamera Frontale 5MP + Face Sblocco AI】UMIDIGI G1 telefono intelligente a doppia fotocamera ultrasottile con fotocamera principale da 13MP (valore F 2.2), selfie da 5MP, macro da 2MP per espandere il campo visivo e registrare istantaneamente uno splendido scenario. La fotocamera selfie da 5 megapixel di UMIDIGI G1 rende ogni selfie chiaro e naturale. La funzione di sblocco facciale AI integrata rende lo sblocco del Cellulare in offerta più sicuro e veloce.

✿【4G Dual SIM Dual Standby & 3GB RAM + 32GB ROM】 Il telefono cellulare Android 12 UMIDIGI G1 offerta 2 slot, supporta la doppia SIM 4G o SIM1 + scheda SD (espandibile 256GB), offre più spazio di archiviazione, cellulari degli scolari smartphone con 2 GB di RAM dotato di chip quad-core, può eseguire il multitasking allo stesso tempo, un abbinamento perfetto, Offri un'esperienza smartphone economica veloce e sicura.

✿【Struttura in metallo con vetro smerigliato AG antiriflesso e anti-impronta】 UMIDIGI G1 adotta una struttura in metallo a bordo piatto e un bellissimo guscio smerigliato AG, che lo rende più facile e comodo da usare, e ha anche effetti antiriflesso e anti-impronte per mantieni il telefono sempre dall'aspetto lucido originale. Ha anche un design elegante e semplice con un grande logo che distingue questo smartphone elegante e giovanile dal resto.

UMIDIGI G5 Smartphone Android 13 (2023), 16GB (8+8)+128GB/1TB Telefono Cellulare, 50MP Fotocamere, 6.6" HD+ Schermo , 5000mAh,Dual SIM 4G , Fingerprint/Al Face Unlock/OTG/GPS 149,99 €

118,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Sistema Avanzato Android 13】UMDIGI G5 smartphone android telefono cellulare sbloccato è dotato del nuovo sistema Android 13, che non solo fornisce più opzioni indipendenti, ma garantisce anche un'esperienza utente fluida e intuitiva. Smartphone UMIDIGI , avanzato e strutturato, pesa 195 g, è spesso 8,8 mm e si adatta comodamente alla mano.

【16GB RAM + 128GB ROM & Unisoc T606】UMIDIGI smartphone 128GB potente processore Unisoc T606 octa-core rendono smartphone G5 veloce ed efficiente, garantendo un'esperienza di gioco energica nonostante il multitasking. Dotato di una combinazione archiviazione 16GB RAM (8GB RAM + 8GB RAM virtuale) + 128GB ROM (fino a 1TB), offre molto spazio per tutti i tuoi file preferiti. Memoria può essere espansa sempre e ovunque per garantire un'esperienza utente senza interruzioni.

【Fotocamera 50MP + 8MP】 UMIDIGI G5 telefono android buoni sono dotati di un sistema di telecamere di livello professionale, con tre diversi obiettivi. UMIDIGI G5 smartphone android 128gb con 50MP fotocamera principale ultra nitida, supporta panorama, ritratto, modalità notturna più, che può offrirti l'esperienza di ripresa a colori più chiara e vivida. La fotocamera frontale da 8MP utilizza la modalità intelligente "AI Beautify", che cattura la tua bellezza in modo più naturale.

【Side Fingerprint Sensor+Al Face Unlock e 5000mAh】UMIDIGI G5 cellulare sbloccato con sensore di impronte digitali laterale e sblocco del volto AI ti portano più facile e istantaneo sblocco mantenendo le tue informazioni al sicuro. Dual SIM 4G del telefono umidigi batteria da 5000 mAh ti offre tempi di intrattenimento più lunghi, la funzione OTG supporta la ricarica inversa, la scelta migliore per gli smartphone.

【Global & 4G Dual SIM】UMIDIGI G5 Dual SIM 4G Cellular resta connesso ovunque tu vada grazie alla compatibilità con le reti globali, supporta 2 schede SIM o 1 scheda SIM + 1 scheda TF. UMIDIGI G5 combina il sistema di navigazione GPS/GLONASS/Galileo per localizzare con precisione la destinazione, per offrire comodità alla vostra vita. READ Almeno 27 migranti sono morti e cinque sono dispersi dopo che un'imbarcazione si è capovolta al largo delle coste francesi.

UMIDIGI C1 Max Smartphone Android 12, Batteria 5150mAh, Display 6.52" HD+ Fotocamera 50MP, 6GB+128GB(256GB Espandibili) 4G Dual SIM Telefoni Cellulare, GPS/Face ID/Tipo-C Smartphone 179,99 €

129,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Ultima Versione Android 12】UMIDIGI C1 Max Smartphone è costituito da una configurazione di alto livello, facile da usare, estetica 3D, alimentato da Android 12 based. per sperimentare la fluidità dell'azione, elementi come le icone sono stati ridisegnati per rendere l'effetto visivo complessivo del cellulare più confortevole e migliorare notevolmente l'esperienza dell'utente. Alloca automaticamente più CPU alle applicazioni utilizzate di frequente per aumentare la velocità e l'efficienza.

【Processore Octa-core Unisoc T610, Grande Incremento di Efficienza】UMIDIGI C1 Max Telefoni Cellulare fino a 6 GB + 128 GB, incorporando due grandi ARM Cortex A75 e sei core ARM Cortex A55 ad alta efficienza energetica fino a 1,8 GHz, UNISOC T610 ti consente di affrontare le attività quotidiane dal gioco allo streaming con molta più facilità. Con 128 GB di ROM e fino a 256GB di spazio di archiviazione espandibile per archiviare di più mentre fai tutto più velocemente.

【50MP+8MP Fotocamera, Lascia Che Tu Sia il Regista di Te Stesso】UMIDIGI C1 Max smartphone La fotocamera posteriore da 50MP può catturare momenti meravigliosi. La fotocamera frontale da 8MP migliora ulteriormente la chiarezza e la delicatezza dei tratti del viso. Sblocca il cellulare in offerta in modo più rapido e sicuro con le ultime novità in fatto di riconoscimento facciale e sblocco delle impronte digitali.

【BATTERIA GRANDE 5150mAh】Come smartphone più efficiente,Il telefono C1 Max è dotato di una batteria da 5150mAh, una batteria di lunga durata che vi darà facilmente un giorno o più di energia. Quando è necessaria una ricarica per attività all'aperto o conferenze online, la ricarica rapida da 10W ti prepara sempre in un lampo. Con il corpo sottile di 8,75 mm e peso leggero di 192g , ti consente di dominare la vita meravigliosa con eleganza.

【Diaplay 6,52" HD+, riempie la vostra visione】Apritevi a un mondo di visione più ampio con l'ampio schermo da 6,52" del UMIDIGI C1 Max smartphone. Godetevi i vostri spettacoli, film e video preferiti quando siete in viaggio.Con un rapporto di aspetto 20:9, lo schermo sembra più grande ed è comodo da usare.

UMIDIGI A13 PRO MAX 5G Smartphone, 12+256GB (Espandibili 17+512GB), Android 12, 6.8" Display FHD+, Batteria 5150mAh, 64MP+24MP Fotocamera, Sblocco Facciale e Sensore di Impronte Digitali 299,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Processore Dimensity 900 di MediaTek】I telefoni A13 PRO MAX 5G sono alimentati dal processore Dimensity 900 5G, Octa-Core. Lo smartphone UMIDIGI A13 PRO MAX 5G è in grado di fornire un potente controllo del dispositivo e un funzionamento più fluido. Dotato di un avanzato processore Dimensity 900 a 6 nm con una CPU octa-core che funziona fino a 2,4 GHz e una GPU ARM Mali-G68. Le prestazioni sono state notevolmente migliorate con la configurazione aggiornata.

【12GB+5GB+256GB Memoria Ampia】Smartphone A13 PRO MAX 5G sbloccati supportano 12GB di RAM+5GB di RAM estesa+256GB di memoria RAM. Con "Memory Expansion", è possibile espandere la RAM fino a 12GB +5GB =17GB, il multitasking funzionerà in modo molto fluido allo stesso tempo. Con una memoria ROM da 256 GB, potrete dire addio all'ansia da memoria e immagazzinare foto, musica e video a volontà. Può anche essere espanso a 512 GB per una maggiore capacità di archiviazione.

【Tripla fotocamera ultra nitida da 64MP】 Fotocamera primaria IMX686 da 64MP + fotocamera frontale da 24MP + Depth Camera da 5MP + Macro Camera da 5MP, lo smartphone A13 PRO MAX 5G è in grado di registrare chiaramente il magnifico scenario di fronte a voi.Fotografia notturna a mano libera, modalità Macro, modalità ritratto, HDR, AI beautify, doppio flash LED, riconoscimento del volto, filtri in tempo reale. Tecnologia superiore che mostra il soggetto in modo più chiaro.

【Schermo da 6,8 pollici e corpo ultra-sottile】 Lo smartphone A13 PRO MAX 5G ha uno spessore di 8,76 mm e pesa solo 200 grammi. È compatto e portatile con connettività USB Type-C, ampio schermo da 6,8 pollici e risoluzione HD+ 2460*1080. Grazie al display FHD+ con frequenza di aggiornamento di 90Hz, lo schermo appare più ampio e può essere utilizzato comodamente. Il multi-touch capacitivo e la finitura in vetro opaco AG offrono un'esperienza di utilizzo più confortevole.

【Android 12 e batteria da 5150mAh】La Telefoni cellurari A13 PRO MAX 5G è dotato di Android 12, una batteria da 5150mAh e di uno schermo da 6,8 pollici, supporta la doppia SIM, il bluetooth 5.2, la rete 5G e il GPS. Il sensore di impronte digitali laterale e lo sblocco facciale AI garantiscono uno sblocco più semplice e immediato, mantenendo le informazioni al sicuro.

UMIDIGI G1 MAX Smartphone 2023, 6GB +128GB /SD 256GB Smartphone Android 12, 50MP +8MP Fotocamera, Schermo 6.52" HD+, 5150mAh Batteria, Telefono Dual SIM 4G, Octa-core, Face ID/GPS/OTG, Blu 139,99 €

109,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【50MP Fotocamera principale】UMIDIGI G1 MAX Smartphone 128GB è dotato di una fotocamera ad alta risoluzione 50MP f/1.8, che può gestire facilmente vari scenari di ripresa. Fotocamera profondità da 2MP f/2.4 aumenta la stratificazione delle immagini. Fotocamera frontale 8 MP f/2.2 dello smartphone android G1 MAX registra i tuoi momenti in movimento. Smartphone UMIDIGI ti accompagna per registrare lo scenario culturale della città e le montagne e i mari della natura .

【Android 12 Smartphone & octa-core】UMIDIGI G1 MAX Smartphone Android 12 si concentra sulla privacy e sulla sicurezza dell'utente. Smartphone è dotato processore octa-core UNISOC T610, CPU da 1,8GHz, GPU ARM Mali G52 3EE 2-Core, sensibilità al tocco da 614,4 MHz, smartphone gaming e le APP mobili più reattivi. Che tu sia uno studente, un uomo d'affari o un utente domestico, UMIDIGI G1 MAX telefoni android può soddisfare le esigenze del tuo smartphone dual sim.

【6GB RAM + 128GB ROM telefone 】UMIDIGI Smartphone G1 MAX 128GB ROM + 256GB memoria espandibile, con spazio sufficiente per salvare file e video in qualsiasi momento. smartphone 6gb ram Telefono Android G1 MAX, LPDDR4X + eMMC 5.1 consente l'esecuzione di più app contemporaneamente pur mantenendo un processo fluido.I telefoni Dual-SIM supportano l'installazione di due Nano SIM,Oppure una Nano SIM + una scheda memoria

【5150mAh & Schermo HD 6,52 pollici】UMIDIGI Telefono G1 MAX smartphone 6gb ram 128gb ha una risoluzione di 720*1600 e una frequenza di aggiornamento 60Hz, mostrando immagini colorate. smartphone 128gb grande schermo supporta la modalità notturna e la potente batteria da 5150mAh abbinata a un caricabatterie rapido da 10 W può facilmente durare un giorno o anche di più. Telefono cellulare OTG supporta la trasmissione dati stabile e la ricarica inversa.

【Globale 4G LTE/GPS / Face ID】Telefono cellulare UMIDIGI Android 12 G1 MAX supporta diversi operatori europei. Navigazione GPS 4 in 1 (GPS | Glonass | Beidou | Galileo), pianificazione accurata del percorso. Gli smartphone 4G supportano le funzioni hotspot Wi-Fi come la registrazione dello schermo, la proiezione dello schermo e il supporto multilingue, fornendo una velocità di lavoro più efficiente.Sblocco telefono supporta lo sblocco facciale e lo sblocco tramite impronta digitale READ Tiffany Hale, membro del Mickey Mouse Club, è morta per un attacco di cuore all'età di 46 anni

UMIDIGI A9 Smartphone 3GB + 64GB/SD 256GB Cellulari Android 11, 5150mAh Octa-Core Telefono sbloccato 6,53" HD+Schermo, 13MP+ 8MP, Smartphone 4G Dual SIM, GPS/Face ID/Fingerprint, 3 slot, Verde 89,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Sistema operativo Android 11】UMIDIGI A9 smartphone Android Goditi tutte le nuove funzionalità del sistema operativo Android 11 sullo smartphone Android sbloccato, animazioni più dinamiche e miglioramenti pratici, rendendo l'uso quotidiano più facile e sicuro. Supporta la modalità oscura, funzione senza barriere TalkBACK, il controllo parentale, i widget mobili e altre utili funzioni.

【3GB RAM + 64GB ROM/SD 256GB,2+1 Slot】UMIDIGI A9 smartphone economico e ad alte prestazioni, smartphone 4G dotato di potente processore octa-core Helio G25, per utilizzare tutte le tue app senza problemi. Puoi anche sfruttare le eccellenti prestazioni grafiche della GPU per presentare immagini straordinarie e la velocità della CPU fino a 2,0 GHz per completare rapidamente varie attività, permettendoti di concentrarti maggiormente sulle cose.

【Batteria 5150mAh & Ricarica Inversa OTG】UMIDIGI Smartphone sbloccato 4G ha una batteria 5150mAh, che offre una maggiore durata della batteria e ti libera dall'ansia delle interruzioni di corrente. È leggero ed elegante, buona consistenza, facile da trasportare. Puoi anche utilizzare l'A9 per caricare altri smartphone.

【Schermo Grande Smartphone】UMIDIG A9 telefoni Android Goditi bellezza dello schermo a goccia d'acqua HD+ da 6,53 pollici suiI, risoluzione 720 x 1600, offrendo un'esperienza visiva coinvolgente. Le proporzioni 20:9 consentono inoltre di tenere comodamente il telefono in una mano. Sblocco con impronta digitale e sblocco facciale per sbloccare rapidamente il 4G telefono cellulare

【Fotocamera 13MP + 8MP】UMIDIGI smartphone Android Cattura i momenti migliori con fotocamera posteriore 13MP dello fotocamera grandangolare 8MP. Telefono 4G A9 smartphone dual SIM + schede memoria, fornendo ulteriori 256 GB di capacità di archiviazione tramite schede TF, che possono ospitare più musica, video e applicazioni.

